Во Франции из-за "паспорта здоровья" количество тестирований бьет рекорды

Во Франции количество тестов, сделанных на прошлой неделе, установило рекорд, что связывают прежде всего с введением "паспорта здоровья" для доступа к ряду услуг.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом свидетельствуют данные статистического ведомства в социальной сфере, обнародованные в четверг.

В стране на прошлой неделе, с 9 до 15 августа, сделали 5,7 млн тестов по сравнению с 4 млн на предыдущей неделе. Из них более двух третей составили антиген-тестами - 3,8 млн.

Расширение требования "паспорта здоровья" с 9 августа на рестораны и междугородный транспорт привело к росту количества тестов на 40% по сравнению с понедельником предыдущей недели. Больше всего выросло количество тестов среди людей в возрасте от 25 до 40 лет - на 47%.

Дневной рекорд количества тестов установили 13 августа - 122 тысячи в сутки.

Напомним, во Франции уже больше месяца каждую субботу проходят массовые протесты против требования "паспорта здоровья", содержащего данные о вакцинации, свежем отрицательном тесте на коронавирус или перенесенной болезни, для доступа к ряду услуг. Акции по всей территории страны привлекают более 200 000 человек.

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