Лісові пожежі спалахнули в італійському регіоні Абруццо

У неділю 1 серпня лісові пожежі почалися в італійському регіоні Абруццо, що розташований у центрі материкової Італії на узбережжі Адріатичного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Пожежі у хвойних лісах тривають одразу у кількох осередках та вже призвели до багатогодинних затримок поїздів та автомобілів на трасах.

Особливо потерпає від пожежі місто Пескара, де пожежа спалахнула у парку Пінета Даннунціана та на довколишніх пагорбах, займання сталося у трьох різних точках. Подекуди вогонь підступив до житлових будинків та змусив втікати людей з пляжів - іскри, підхоплені вітром, принесли вогонь і туди.

