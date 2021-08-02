Лісові пожежі спалахнули в італійському регіоні Абруццо
У неділю 1 серпня лісові пожежі почалися в італійському регіоні Абруццо, що розташований у центрі материкової Італії на узбережжі Адріатичного моря.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Пожежі у хвойних лісах тривають одразу у кількох осередках та вже призвели до багатогодинних затримок поїздів та автомобілів на трасах.
Особливо потерпає від пожежі місто Пескара, де пожежа спалахнула у парку Пінета Даннунціана та на довколишніх пагорбах, займання сталося у трьох різних точках. Подекуди вогонь підступив до житлових будинків та змусив втікати людей з пляжів - іскри, підхоплені вітром, принесли вогонь і туди.
📹| Wildfires spread across #Pescara, #Italy— EHA News (@eha_news) August 2, 2021
▪️Several homes and beach resorts were evacuated due to the smoke. The hot wind fans #fires. pic.twitter.com/sBUGQWHJLE
Надвечір мер міста сказав, що пожежу більш-менш взяли під контроль, але завдана шкода - величезна.
"Ця частина є заповідником - і вона повністю зруйнована. Шкода для довкілля просто неймовірна. Це серце міста, це наші зелені легені - і тепер цього більше немає", - цитує його агентство.
Прокуратура Пескари відкрила справу, щоб з’ясувати причини займання.
#Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenuto per lo spegnimento pic.twitter.com/nt7oxVyapv— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 1, 2021
У муніципалітеті Фариндола через пожежу евакуювали близько 30 осіб і ресторан. У муніципалітеті Ортона на Адріатичному узбережжі пожежа зайшла на територію міста та змусила евакуюватися кілька сотень людей.
Пожежі тривають також ще у низці місць. Пожежна служба мобілізувала усіх своїх співробітників та засоби, але вони насилу справляються з навантаженням.
У службі цивільного захисту хочуть активувати механізм цивільного захисту ЄС, щоб надати допомогу постраждалим регіонам, зокрема залучити пожежну авіацію з інших країн.
Як відомо, від лісових пожеж, ускладнених надзвичайною спекою і сильним вітром, потерпають також Греція та південь Туреччини.