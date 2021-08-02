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Лісові пожежі спалахнули в італійському регіоні Абруццо

Понеділок, 2 серпня 2021, 10:24

У неділю 1 серпня лісові пожежі почалися в італійському регіоні Абруццо, що розташований у центрі материкової Італії на узбережжі Адріатичного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Пожежі у хвойних лісах тривають одразу у кількох осередках та вже призвели до багатогодинних затримок поїздів та автомобілів на трасах. 

 

Особливо потерпає від пожежі місто Пескара, де пожежа спалахнула у парку Пінета Даннунціана та на довколишніх пагорбах, займання сталося у трьох різних точках. Подекуди вогонь підступив до житлових будинків та змусив втікати людей з пляжів - іскри, підхоплені вітром, принесли вогонь і туди. 

 

Надвечір мер міста сказав, що пожежу більш-менш взяли під контроль, але завдана шкода - величезна.

 

"Ця частина є заповідником - і вона повністю зруйнована. Шкода для довкілля просто неймовірна. Це серце міста, це наші зелені легені - і тепер цього більше немає", - цитує його агентство.

 

Прокуратура Пескари відкрила справу, щоб з’ясувати причини займання.

У муніципалітеті Фариндола через пожежу евакуювали близько 30 осіб і ресторан. У муніципалітеті Ортона на Адріатичному узбережжі пожежа зайшла на територію міста та змусила евакуюватися кілька сотень людей. 

Пожежі тривають також ще у низці місць. Пожежна служба мобілізувала усіх своїх співробітників та засоби, але вони насилу справляються з навантаженням. 

У службі цивільного захисту хочуть активувати механізм цивільного захисту ЄС, щоб надати допомогу постраждалим регіонам, зокрема залучити пожежну авіацію з інших країн. 

Як відомо, від лісових пожеж, ускладнених надзвичайною спекою і сильним вітром, потерпають також Греція та південь Туреччини.

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Італія стихійні лиха
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