Лісові пожежі спалахнули в італійському регіоні Абруццо

У неділю 1 серпня лісові пожежі почалися в італійському регіоні Абруццо, що розташований у центрі материкової Італії на узбережжі Адріатичного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Пожежі у хвойних лісах тривають одразу у кількох осередках та вже призвели до багатогодинних затримок поїздів та автомобілів на трасах.

Особливо потерпає від пожежі місто Пескара, де пожежа спалахнула у парку Пінета Даннунціана та на довколишніх пагорбах, займання сталося у трьох різних точках. Подекуди вогонь підступив до житлових будинків та змусив втікати людей з пляжів - іскри, підхоплені вітром, принесли вогонь і туди.

📹| Wildfires spread across #Pescara, #Italy



▪️Several homes and beach resorts were evacuated due to the smoke. The hot wind fans #fires. pic.twitter.com/sBUGQWHJLE — EHA News (@eha_news) August 2, 2021

Надвечір мер міста сказав, що пожежу більш-менш взяли під контроль, але завдана шкода - величезна.

"Ця частина є заповідником - і вона повністю зруйнована. Шкода для довкілля просто неймовірна. Це серце міста, це наші зелені легені - і тепер цього більше немає", - цитує його агентство.

Прокуратура Пескари відкрила справу, щоб з’ясувати причини займання.

У муніципалітеті Фариндола через пожежу евакуювали близько 30 осіб і ресторан. У муніципалітеті Ортона на Адріатичному узбережжі пожежа зайшла на територію міста та змусила евакуюватися кілька сотень людей.

Пожежі тривають також ще у низці місць. Пожежна служба мобілізувала усіх своїх співробітників та засоби, але вони насилу справляються з навантаженням.

У службі цивільного захисту хочуть активувати механізм цивільного захисту ЄС, щоб надати допомогу постраждалим регіонам, зокрема залучити пожежну авіацію з інших країн.

Як відомо, від лісових пожеж, ускладнених надзвичайною спекою і сильним вітром, потерпають також Греція та південь Туреччини.