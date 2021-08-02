Лесные пожары вспыхнули в итальянском регионе Абруццо

В воскресенье 1 августа лесные пожары начались в итальянском регионе Абруццо в центре материковой Италии, на побережье Адриатического моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.

Особенно страдает от пожара город Пескара, где пожар вспыхнул в парке Пинета Даннунциана и на близлежащих холмах, возгорание произошло в трех разных точках. Кое-где огонь подошел к жилым домам и заставил бежать людей с пляжей - подхваченные ветром искры принесли огонь и туда.

📹| Wildfires spread across #Pescara, #Italy



▪️Several homes and beach resorts were evacuated due to the smoke. The hot wind fans #fires. pic.twitter.com/sBUGQWHJLE — EHA News (@eha_news) August 2, 2021

К вечеру мэр города сказал, что пожар более или менее взяли под контроль, но нанесенный ущерб огромен.

"Эта часть является заповедником, и она полностью разрушена. Вред для окружающей среды просто невероятный. Это сердце города, это наши зеленые легкие - и теперь этого больше нет", - цитирует его агентство.

Прокуратура Пескары открыла дело, чтобы выяснить причины возгорания.

В муниципалитете Фариндола из-за пожара эвакуировали около 30 человек и ресторан. В муниципалитете Ортона на Адриатическом побережье пожар проник на территорию города и заставил эвакуироваться несколько сотен человек.

Пожары продолжаются также еще в ряде мест. Пожарная служба мобилизовала всех своих сотрудников и средства, но они с трудом справляются с нагрузкой.

В службе гражданской защиты хотят активировать механизм гражданской защиты ЕС, чтобы оказать помощь пострадавшим регионам, в частности привлечь пожарную авиацию из других стран.

Как известно, от лесных пожаров, осложненных чрезвычайной жарой и сильным ветром, страдают также Греция и юг Турции.