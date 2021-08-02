Лесные пожары вспыхнули в итальянском регионе Абруццо
В воскресенье 1 августа лесные пожары начались в итальянском регионе Абруццо в центре материковой Италии, на побережье Адриатического моря.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.
Особенно страдает от пожара город Пескара, где пожар вспыхнул в парке Пинета Даннунциана и на близлежащих холмах, возгорание произошло в трех разных точках. Кое-где огонь подошел к жилым домам и заставил бежать людей с пляжей - подхваченные ветром искры принесли огонь и туда.
📹| Wildfires spread across #Pescara, #Italy— EHA News (@eha_news) August 2, 2021
▪️Several homes and beach resorts were evacuated due to the smoke. The hot wind fans #fires. pic.twitter.com/sBUGQWHJLE
К вечеру мэр города сказал, что пожар более или менее взяли под контроль, но нанесенный ущерб огромен.
"Эта часть является заповедником, и она полностью разрушена. Вред для окружающей среды просто невероятный. Это сердце города, это наши зеленые легкие - и теперь этого больше нет", - цитирует его агентство.
Прокуратура Пескары открыла дело, чтобы выяснить причины возгорания.
#Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei #vigilidelfuoco intervenuto per lo spegnimento pic.twitter.com/nt7oxVyapv— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 1, 2021
В муниципалитете Фариндола из-за пожара эвакуировали около 30 человек и ресторан. В муниципалитете Ортона на Адриатическом побережье пожар проник на территорию города и заставил эвакуироваться несколько сотен человек.
Пожары продолжаются также еще в ряде мест. Пожарная служба мобилизовала всех своих сотрудников и средства, но они с трудом справляются с нагрузкой.
В службе гражданской защиты хотят активировать механизм гражданской защиты ЕС, чтобы оказать помощь пострадавшим регионам, в частности привлечь пожарную авиацию из других стран.
Как известно, от лесных пожаров, осложненных чрезвычайной жарой и сильным ветром, страдают также Греция и юг Турции.