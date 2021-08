Лесные пожары вспыхнули в итальянском регионе Абруццо

В воскресенье 1 августа лесные пожары начались в итальянском регионе Абруццо в центре материковой Италии, на побережье Адриатического моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.

Особенно страдает от пожара город Пескара, где пожар вспыхнул в парке Пинета Даннунциана и на близлежащих холмах, возгорание произошло в трех разных точках. Кое-где огонь подошел к жилым домам и заставил бежать людей с пляжей - подхваченные ветром искры принесли огонь и туда.

📹| Wildfires spread across #Pescara, #Italy



▪️Several homes and beach resorts were evacuated due to the smoke. The hot wind fans #fires. pic.twitter.com/sBUGQWHJLE