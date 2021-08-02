У Греції невакцинованим вчителям скоротять зарплату і відсторонятимуть від роботи - ЗМІ

Викладачі в Греції, які відмовляться пройти вакцинацію або регулярне тестування на COVID-19 перед поверненням до роботи, зіткнуться зі скороченням заробітної плати та іншими дисциплінарними заходами.

Таке рішення розробляє Міністерство освіти, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За даними джерел видання, нові правила, що розробляються міністерством для забезпечення безпечного навчального року з вересня як в школах, так і в університетах, стосуватимуться всіх адміністраторів і викладачів, як постійних, так і тих, хто працює за контрактом.

Відповідно до цих положень, крім скорочення заробітної плати, постійний педагогічний персонал також може бути відсторонений від роботи без збереження заробітної плати до тих пір, поки не пройде вакцинацію, в той час як тимчасовому персоналу можуть призупинити контракт.

Постійні співробітники та співробітники, що працюють за контрактами, також зіткнуться з втратою балів в системі цивільної служби, що відіб'ється на їх перспективі просування по службі або працевлаштуванні.

В останні тижні в Греції зростає кількість інфекцій, що змусило уряд зобов'язати до вакцинації медичних працівників та співробітників будинків для літніх людей.

Також були запроваджені нові обмеження по всій країні, в тому числі дозволено тільки вакцинованим клієнтам відвідувати в приміщеннях ресторани та клуби.