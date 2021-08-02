В Греции невакцинированным учителям урежут зарплату и будут отстранять от работы - СМИ

Преподаватели в Греции, которые откажутся пройти вакцинацию или регулярное тестирование на COVID-19 перед возвращением к работе, столкнутся с сокращением заработной платы и другими дисциплинарными мерами.

Такое решение разрабатывает Министерство образования, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным источников издания, новые правила, которые разрабатываются министерством для обеспечения безопасного учебного года с сентября как в школах, так и в университетах, будут касаться всех администраторов и преподавателей, как постоянных, так и тех, кто работает по контракту.

Согласно этим положениям, кроме сокращения заработной платы, постоянный педагогический персонал также может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы до тех пор, пока не пройдет вакцинацию, в то время как временному персоналу могут приостановить контракт.

Постоянные сотрудники и сотрудники, работающие по контрактам, также столкнутся с потерей баллов в системе гражданской службы, что отразится на их перспективе продвижения по службе или трудоустройстве.

В последние недели в Греции растет число инфекций, что заставило правительство обязать к вакцинации медицинских работников и сотрудников домов престарелых.

Также были введены новые ограничения по всей стране, в том числе разрешено только вакцинированным клиентам посещать в помещениях рестораны и клубы.