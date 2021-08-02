Литва може звернутися до країн ЄС щодо розміщення мігрантів при ускладненні ситуації

Уряд Литви розглядає можливість звернення до інших країн Євросоюзу з проханням розмістити нелегалів, поки розглядають їхні заявки на отримання статусу біженців.

Про це сказала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Обговорюють такий варіант, але я поки не можу сказати, коли ми звернемося з таким проханням. Якщо ситуація стане складно керованої, звичайно, ми звернемося за такою допомогою", - сказала Шимоніте після зустрічі з єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.

Єврокомісар у свою чергу пообіцяла, що ЄС зробить все, що можливо, щоб допомогти Литві врегулювати цю кризу.

"Ми повинні показати, що немає вільного доступу на територію ЄС… Зараз головне - припинити нелегальне проникнення до Литви і вислати цих людей назад. Ми, як Єврокомісія, маємо міжнародні угоди, юридичні угоди з третіми країнами, і повинні скористатися всіма своїми повноваженнями для забезпечення дотримання цих угод", - сказала вона.

Напередодні Європейський союз закликав режим Олександра Лукашенка перестати використовувати нелегальних мігрантів як інструмент тиску на сусідні країни.

У п'ятницю до Литви прибули додаткові 60 працівників Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Frontex, які будуть допомагати в боротьбі з міграційною кризою.

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