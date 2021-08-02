Литва может обратиться к странам ЕС по поводу размещения мигрантов при осложнении ситуации

Правительство Литвы рассматривает возможность обращения к другим странам Евросоюза с просьбой разместить нелегалов, пока рассматривают их заявки на получение статуса беженцев.

Об этом сказала премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Обсуждают такой вариант, но я пока не могу сказать, когда мы обратимся с такой просьбой. Если ситуация станет сложно управляемой, конечно, мы обратимся за такой помощью", - сказала Шимоните после встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

Еврокомиссар в свою очередь пообещала, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис.

"Мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС... Сейчас главное - прекратить нелегальное проникновение в Литву и выслать этих людей обратно. Мы, как Еврокомиссия, имеем международные соглашения, юридические соглашения с третьими странами, и должны воспользоваться всеми своими полномочиями для обеспечения соблюдение этих соглашений", - сказала она.

Накануне Европейский Союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны.

В пятницу в Литву прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

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