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Поліція розігнала екоактивістів, що "окупували" фінансовий центр Цюриха

Понеділок, 2 серпня 2021, 12:59

У Цюриху поліція в понеділок почала очищати від кліматичних активістів центр фінансового району після того, як вони заблокували входи в банки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Активісти протестують проти фінансування кредиторами проєктів щодо викопного палива, які завдають шкоди навколишньому середовищу.

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Поліція Цюріха почала відводити активістів, які скандували гасла і співали пісні, від входів до Credit Suisse і UBS на площі Парадепляц після того, як вони відмовилися розійтися.

"Credit Suisse і UBS поки що зробили все, крім адекватного реагування на кліматичну кризу. Саме тому рух за кліматичну справедливість сьогодні займає штаб-квартиру Credit Suisse і сусідній офіс UBS, щоб привернути увагу до наслідків бездіяльності швейцарських фінансових інститутів", - йдеться в заяві Фріди Кольманн, представниці групи Rise Up for Change.

Минулого тижня активісти влаштували розіграш біля штаб-квартири Credit Suisse, видавши себе за представників швейцарського банку і оголосивши про припинення фінансування викопного палива.

Акція протесту в Цюриху відбувається на тлі хвилі громадянської непокори активістів у Швейцарії, де температура нагрівається приблизно вдвічі швидше, ніж в середньому в світі, і змінює знамениті гірські ландшафти.

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