Полиция разогнала экоактивистов, "оккупировавших" финансовый центр Цюриха
В Цюрихе полиция в понедельник начала очищать от климатических активистов центр финансового района после того, как они заблокировали входы в банки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Активисты протестуют против финансирования кредиторами проектов по ископаемому топливу, которые наносят вред окружающей среде.
Полиция Цюриха начала отводить активистов, которые скандировали лозунги и пели песни, от входов в Credit Suisse и UBS на площади Парадепляц после того, как они отказались разойтись.
"Credit Suisse и UBS пока сделали все, кроме адекватного реагирования на климатический кризис. Именно поэтому движение климатической справедливость сегодня занимает штаб-квартиру Credit Suisse и соседней офис UBS, чтобы привлечь внимание к последствиям бездействия швейцарских финансовых институтов", - говорится в заявлении Фриды Кольманн, представительницы группы Rise Up for Change.
На прошлой неделе активисты устроили розыгрыш у штаб-квартиры Credit Suisse, выдав себя за представителей швейцарского банка и объявив о прекращении финансирования ископаемого топлива.
Акция протеста в Цюрихе происходит на фоне волны гражданского неповиновения активистов в Швейцарии, где температура нагревается примерно вдвое быстрее, чем в среднем в мире, что меняет знаменитые горные ландшафты.