Полиция разогнала экоактивистов, "оккупировавших" финансовый центр Цюриха

В Цюрихе полиция в понедельник начала очищать от климатических активистов центр финансового района после того, как они заблокировали входы в банки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Активисты протестуют против финансирования кредиторами проектов по ископаемому топливу, которые наносят вред окружающей среде.

Читайте также В Швейцарии из-за дождей уровень воды в реках и озерах поднялся до критического

Полиция Цюриха начала отводить активистов, которые скандировали лозунги и пели песни, от входов в Credit Suisse и UBS на площади Парадепляц после того, как они отказались разойтись.

"Credit Suisse и UBS пока сделали все, кроме адекватного реагирования на климатический кризис. Именно поэтому движение климатической справедливость сегодня занимает штаб-квартиру Credit Suisse и соседней офис UBS, чтобы привлечь внимание к последствиям бездействия швейцарских финансовых институтов", - говорится в заявлении Фриды Кольманн, представительницы группы Rise Up for Change.

На прошлой неделе активисты устроили розыгрыш у штаб-квартиры Credit Suisse, выдав себя за представителей швейцарского банка и объявив о прекращении финансирования ископаемого топлива.

Акция протеста в Цюрихе происходит на фоне волны гражданского неповиновения активистов в Швейцарии, где температура нагревается примерно вдвое быстрее, чем в среднем в мире, что меняет знаменитые горные ландшафты.