У Польщі на незаконній фабриці цигарок затримали 7 громадян України

Польські прикордонники припинили діяльність однієї із найбільших незаконних фабрик цигарок у Мазовецькому воєводстві – в межах операції було затримано сімох громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Загалом під час операції затримано 16 осіб. Вилучено понад 1,6 млн штук нелегальних цигарок та понад 13 тонн готового тютюну.

За інформацією слідчих, група, яка займалася виготовленням незаконних цигарок, діяла від серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах.

Членів групи підозрюють також у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема, до Німеччини та Великої Британії.

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Незаконна фабрика знаходилася на території одного із маєтків Новодворів. Правоохоронні органи виявили там два великі виробничі цехи, розділені на декілька приміщень. З приміщень вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, цигарки, упаковані в картонні коробки із логотипами популярних тютюнових компаній, та багато матеріалів для виробництва.

Згідно із повідомленням, під час операції використали гелікоптер для висадки на важкодоступну територію, де розташований весь фабрично-складський комплекс.

Вартість усього вилученого товару оцінили у приблизно 8 млн злотих (1,75 млн євро).

Затриманим висунуті обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одного із затриманих додатково обвинуватили у керуванні цією групою. Чоловіків також підозрюють у незаконному виробництві тютюнових виробів, незаконному продажу товарів, позначених підробленим акцизним знаком.

За висунуті обвинувачення їм загрожує до 10 років позбавлення волі.