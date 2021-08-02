В Польше на нелегальной фабрике сигарет задержали семь граждан Украины

Польские пограничники пресекли деятельность одной из крупнейших незаконных табачных фабрик в Мазовецком воеводстве - в рамках операции были задержаны семь граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Всего в ходе операции задержаны 16 человек. Изъято более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака.

По информации следователей, группа, которая занималась изготовлением незаконных сигарет, действовала с августа 2020 года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

Членов группы подозревают также в распространении и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности в Германии и Великобритании.

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Незаконная фабрика находилась на территории Новодворов. Правоохранительные органы обнаружили там два больших производственных цеха, разделенные на несколько помещений. Из помещений изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний, и многие материалы для производства.

Согласно сообщению, во время операции использовали вертолет для высадки на труднодоступную территорию, где расположен весь фабрично-складской комплекс.

Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе. Одного из задержанных дополнительно обвинили в управлении этой группой. Мужчин также подозревают в незаконном производстве табачных изделий, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.

По выдвинутым обвинениям им грозит до 10 лет лишения свободы.