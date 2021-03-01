16 кг золота і тисячі блоків цигарок: подробиці затримання співробітників посольства України

Затримані на кордоні з контрабандою співробітники посольства України у Польщі везли тисячні суми іноземної валюти готівкою та 16 кілограмів золота.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленнях СБУ та Державного бюро розслідування (ДБР).

В мікроавтобусі, який зупинили для перевірки 28 лютого, були водій посольства та аташе з консульських питань посольства України у Польщі.

"За результатами проведеного обшуку вказаного транспорту виявлено та вилучено 140 000 доларів США, 67 200 євро, 11 600 польських злотих, золото 16 кг, 8826 блоків з цигарками", - зазначають у повідомленні ДБР.

Вартість вилучених цигарок за попередньою оцінкою становить близько 1,5 млн гривень.

СБУ у своєму повідомленні зазначає, що вартість вилученого золота становить орієнтовно 15 млн грн.

За даними розслідування, до перевезення товарів були залучені водій посольства, один із секретарів представництва МЗС України, працівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Закарпатській області та експрацівник посольства, а також син останнього – чинний аташе з консульських питань посольства України в Польщі.

Порушення попередньо кваліфікували за ст. 204 Кримінального кодексу - незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про відкликання двох співробітників українського посольства в Польщі, підозрюваних в корупції.