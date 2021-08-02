У Греції триває рекордна спека, прогнозують до +47 градусів

У Греції майже тиждень триває сильна спека, з понеділка в деяких регіонах прогнозують температуру повітря до +47 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Майже напевно понеділок буде найспекотнішим днем в регіоні Аттика, що включає столицю Афіни, і хоча спека з вівторка дещо зменшиться, температура залишатиметься дуже високою щонайменше до кінця тижня, попереджають метеорологи.

Директор з досліджень в Афінській обсерваторії Костас Лагувардос сказав, що ця спекотна хвиля увійде в десятку найсильніших за останні 35 років.

Відзначивши, що з 1987 року відбулося 10 тривалих хвиль спеки, він додає, що дві з них відбулися цього року, і вони ставатимуть все довшими і частішими.

Деякі археологічні пам’ятки по всій країні у понеділок отримали розпорядження призупинити роботу, щоб захистити персонал та відвідувачів від спеки.

Спекотна погода може погіршити ситуацію із лісовими пожежами.

Велика пожежа на популярному курортному острові Родос, що почалася в неділю на тлі сильної посухи та сильного вітру, була ліквідована до початку понеділка, повідомили у пожежній службі, хоча пожежна небезпека залишається високою.