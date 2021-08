В ЄС повністю вакциновані 60% дорослого населення

В ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

60% усіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID19 та його варіантів.

Залишаємось пильними. Давайте робити щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших" - написала вона.

60% of all adults in the EU are now fully vaccinated.



Full vaccination protects us from #COVID19 and its variants.⁰



Let's stay vigilant. Let's get vaccinated! For our own health – and to protect others. pic.twitter.com/cWiKmkzmxS