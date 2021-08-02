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В ЄС повністю вакциновані 60% дорослого населення

Понеділок, 2 серпня 2021, 18:26

В ЄС повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.

Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

60% усіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані. Повна вакцинація захищає нас від COVID19 та його варіантів.

Залишаємось пильними. Давайте робити щеплення! Для власного здоров'я - і для захисту інших" - написала вона.

Як повідомлялося, американські виробники вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna підвищили вартість своїх препаратів для Європейського союзу.

За даними FT, умови контрактів були переглянуті після того, як дані третьої фази випробувань показали, що мРНК-вакцини від Pfizer і Moderna мають вищі показники ефективності, ніж дешевші векторні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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