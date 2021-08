В ЕС полностью вакцинированы 60% взрослого населения

В ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.

Об этом в Twitter сообщила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его вариантов.

Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.

60% of all adults in the EU are now fully vaccinated.



Full vaccination protects us from #COVID19 and its variants.⁰



Let's stay vigilant. Let's get vaccinated! For our own health – and to protect others. pic.twitter.com/cWiKmkzmxS