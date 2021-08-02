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Pfizer і Moderna підвищили ціни на вакцини для ЄС - ЗМІ

Понеділок, 2 серпня 2021, 07:41

Американські виробники вакцин від коронавірусу Pfizer і Moderna підвищили вартість своїх препаратів для Європейського союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на контракти на поставку вакцин.

Pfizer підняла ціну на свою вакцину більш ніж на 25% - c 15,5 до 19,5 євро за одну дозу. Moderna підвищила вартість більш ніж на 12%.

В останніх контрактах ціна вакцини становить $25,5 долара за дозу. Раніше вона, за словами джерел була на рівні $22,6 долара.

Співрозмовники видання заявили, що ЄС погодився закуповувати вакцини за підвищеними цінами.

Єврокомісія нещодавно підписала нові контракти з виробниками, що передбачають поставку до 2,1 мільярда доз вакцин до 2023 року.

За даними FT, умови контрактів були переглянуті після того, як дані третьої фази випробувань показали, що мРНК-вакцини від Pfizer і Moderna мають вищі показники ефективності, ніж дешевші векторні вакцини, розроблені AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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