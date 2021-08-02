Систему запису на вакцинацію в італійському Лаціо атакували хакери з-за кордону

Губернатор італійського регіону Лаціо Нікола Дзінгаретті розповів у понеділок, що хакерська атака, яка в неділю вивела з ладу систему запису на вакцинацію в регіоні, відбулася з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За словами Дзінгаретті, атака не завадила і не завадить роботі швидкої допомоги, відділень невідкладної допомоги, переливанню крові, госпіталізаціям та іншим медичним послугам.

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Але поки проблема з атакою не буде вирішена, жителі регіону не зможуть зареєструватися через регіональний веб-сайт на щеплення. "Реєстрація тимчасово припинена", - сказав він.

Губернатор охарактеризував цю атаку як "ймовірно, найсерйознішу з тих, що коли-небудь відбувалися на території країни". Атаку розслідують експерти з розвідки і кібербезпеки.

Дзінгаретті відкинув як безпідставні повідомлення про вимогу викупу хакерами і додав, що напад було скоєно з-за кордону. Він сказав, що друга спроба злому, розпочата приблизно через дві години після першої, незабаром після опівночі неділі була успішно відбита.

За словами Дзінгаретті, існуючі записи на прийом першої або другої дози вакцини, призначені до 13 серпня, будуть виконані.

"Злом жодним чином не сповільнить процес вакцинації", - запевнив губернатор.

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Близько 70% жителів Лаціо, до якого входить також Рим, у віці від 12 років і старші повністю вакциновані. В країні ця цифра становить 60%.

Комісар з питань охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато сказав, що в неділю було зроблено близько 50 тисяч щеплень проти COVID-19, і єдиний наслідок атаки - сповільнення реєстрації даних, оскільки всю інформацію доводилося реєструвати вручну.

Нещодавно Італія оголосила, що доказ вакцинації або імунітету проти COVID-19 стане обов’язковим для цілої низки заходів.

Цей крок викликав протести по всій країні проти запровадження так званого "зеленого пропуску", який показує, що люди були вакциновані, отримали негативний тест або одужали від COVID-19.