Систему записи на вакцинацию в итальянском Лацио атаковали хакеры из-за рубежа

Губернатор итальянского региона Лацио Никола Дзингаретти рассказал в понедельник, что хакерская атака, которая в воскресенье вывела из строя систему записи на вакцинацию в регионе, была произведена из-за рубежа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

По словам Дзингаретти, атака не помешала и не помешает работе скорой помощи, отделений неотложной помощи, переливанию крови, госпитализации и другим медицинским услугам.

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Но пока проблема с атакой не будет решена, жители региона не смогут зарегистрироваться через региональный сайт на прививку. "Регистрация временно приостановлена", - сказал он.

Губернатор охарактеризовал эту атаку как "вероятно, самую серьезную из тех, что когда-нибудь происходили на территории страны". Атаку расследуют эксперты по разведке и кибербезопасности.

Дзингаретти отверг как безосновательные сообщения о требовании выкупа хакерами и добавил, что нападение было совершено из-за рубежа. Он сказал, что вторая попытка взлома, начатая примерно через часа после первой, вскоре после полуночи воскресенья была успешно отбита.

По словам Дзингаретти, существующие записи на прием первой или второй дозы вакцины до 13 августа будут выполнены.

"Взлом никоим образом не замедлит процесс вакцинации", - заверил губернатор.

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Около 70% жителей региона Лацио, в который входит также Рим, в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы. В стране эта цифра составляет 60%.

Комиссар по вопросам здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато сказал, что в воскресенье было сделано около 50 000 прививок против COVID-19, и единственное следствие атаки - замедление регистрации данных, поскольку всю информацию приходилось регистрировать вручную.

Недавно Италия объявила, что доказательство вакцинации или иммунитета против COVID-19 станет обязательным для целого ряда мероприятий.

Этот шаг вызвал протесты по всей стране против введения так называемого "зеленого пропуска", который показывает, что люди были вакцинированы, получили отрицательный тест или выздоровели от COVID-19.