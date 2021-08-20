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Ще одна країна НАТО підтвердила участь у саміті Кримської платформи

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Ще одна країна НАТО підтвердила участь у саміті Кримської платформи

П'ятниця, 20 серпня 2021, 14:09

Ісландія стала ще однією країною НАТО, яка підтвердила участь у саміті Кримської платформи.

Про це заявив на брифінгу заступник глави Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт "Ліга".

"За добу з'явилася ще одна країна, яка підтвердила свою участь в саміті Кримської платформи. Це - Ісландія. Член НАТО", - сказав Жовква.

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За його словами, Ісландія буде представлена на рівні свого посла в Україні.

"Таким чином у нас зараз є 45 іноземних делегацій, які будуть представлені на саміті. До кінця дня очікуємо ще одну країну", - додав він.

Варто підкреслити, що з 30 країн НАТО свою участь в установчому саміті Кримської платформи поки що не підтвердила тільки Албанія.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Читайте детальніше у статті: Кримська платформа: як вона працюватиме та яких результатів варто чекати

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