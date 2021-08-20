Пожежники п’ятий день борються з лісовою пожежею на Французькій рив’єрі

У французькому департаменті Вар п’ятий день намагаються загасити лісову пожежу, в результаті якої загинули двоє людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Префект департаменту Вар Еванс Рішар заявив, що пожежу вважають стабілізованою, тобто такою, що не поширюється. Але він попередив, що підвищення температури та зміна прогнозу вітру на вихідні можуть принести більше поганих новин.

"Ми не можемо виключити відновлення пожежі", - сказав він.

Пожежа, яка спалахнула в понеділок, забрала життя двох людей, чоловіка 50 років, який загинув у своєму будинку приблизно за 12 кілометрів від Сен-Тропе, та 32-річної жінки в тому ж селі.

Наразі полум’я знищило 8 100 га лісів та іншої рослинності, включаючи виноградники.

Більше 1000 пожежників із 250 вантажними автомобілями працювали протягом ночі, щоб полум'я не поширилося до того, як денне світло дозволило відновити польоти літаків, що скидають воду.

Пожежа, яка змусила евакуювати близько 10 000 людей, є останньою серед численних великих пожеж, які охопили середземноморський регіон цього літа. Лісові пожежі завдали значної шкоди Греції, Туреччини, Італії, Алжиру та Іспанії.