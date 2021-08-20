Пожарные пятый день борются с лесным пожаром на Французской ривьере

Во французском департаменте Вар пятый день пытаются потушить лесной пожар, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Префект департамента Вар Эванс Ришар заявил, что пожар считают стабилизированным, то есть таким, который не распространяется. Но он предупредил, что повышение температуры и изменение прогноза ветра на выходные могут принести больше плохих новостей.

"Мы не можем исключить возобновление пожара", - сказал он.

Пожар, вспыхнувший в понедельник, унес жизни двух человек, мужчины 50 лет, который погиб в своем доме примерно в 12 километрах от Сен-Тропе, и 32-летней женщины в том же селе.

Сейчас пламя уничтожило 8100 га лесов и другой растительности, включая виноградники.

Более 1000 пожарных с 250 автомобилями работали в течение ночи, чтобы пламя не распространилось до того, как дневной свет позволил возобновить полеты самолетов, сбрасывающих воду.

Пожар, который заставил эвакуировать около 10 000 человек, является последним среди многочисленных крупных пожаров, которые охватили средиземноморский регион этим летом. Лесные пожары нанесли значительный ущерб Греции, Турции, Италии, Алжиру и Испании.