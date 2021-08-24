Глава МЗС Франції привітав заснування Кримської платформи і пояснив, чому не був на саміті

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан привітав заснування Кримської платформи та пояснив, що особисто не зміг бути присутнім на установчому саміті у зв’язку з кризою в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Хочу привітати проведення з великим успіхом установчого саміту Кримської платформи. Франція підтримує цю ініціативу, до якої вона приєдналася вчора... Я шкодую, що особисто не зміг бути присутній - через драматичну кризу в Афганістані, що затримала мене в Абу-Дабі. Але тут був мій колега Франк Ріестер, щоб задекларувати підтримку Франції", - зазначив міністр.

"Франція не визнає і не визнає протиправної анексії АР Крим та міста Севастополь", - наголосив Жан Ів Ле Дріан.

Він додав, що Франція, разом з Німеччиною, докладатиме зусиль у Нормандському форматі для прогресу у виконанні Мінських домовленостей для реінтеграції ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше МЗС анонсував, що Ле Дріан візьме участь саміті Кримської платформи 23 серпня, однак згодом Франція змінила представника. Це сталося після перегляду представництва Німеччини через внутрішньонімецькі проблеми (замість глави німецького МЗС Гайко Мааса прибув міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр).

Францію на саміті представляв міністр-уповноважений з питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості Франк Ріестер, а глава МЗС прибув до України вже вранці 24 серпня.