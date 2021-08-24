Глава МИД Франции объяснил, почему не был на саммите Крымской платформы

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан приветствовал основание Крымской платформы и объяснил, что лично не смог присутствовать на учредительном саммите в связи с кризисом в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Хочу поздравить проведение с большим успехом учредительного саммита Крымской платформы. Франция поддерживает эту инициативу, к которой она присоединилась вчера... Я сожалею, что лично не смог присутствовать - из-за драматического кризиса в Афганистане, что задержал меня в Абу-Даби. Но здесь был мой коллега Франк Риестер, чтобы задекларировать поддержку Франции", - отметил министр.

"Франция не признает и не признает противоправной аннексии АР Крым и города Севастополь", - подчеркнул Жан Ив Ле Дриан.

Он добавил, что Франция, наряду с Германией, будет прилагать усилия в Нормандской формате для прогресса в выполнении Минских договоренностей для реинтеграции ОРДЛО.

Напомним, ранее МИД анонсировал, что Ле Дриан возьмет участие саммите Крымской платформы 23 августа, однако впоследствии Франция изменила представителя. Это произошло после пересмотра представительства Германии из-за внутренних проблем (вместо главы немецкого МИД Хайко Мааса прибыл министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмаер).

Францию ​​на саммите представлял министр-уполномоченный по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Риестер, а глава МИД прибыл в Украину уже утром 24 августа.