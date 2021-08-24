Литва надала ЄС список білоруських компаній і осіб для введення санкцій через міграцію

Литва представила зовнішньополітичному відомству ЄС перелік білоруських компаній і фізичних осіб для запровадження санкцій через сприяння нелегальній міграції.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, восени передбачається почати дискусію про санкції для тих, хто відповідальний за нелегальну міграцію з Білорусі.

"Ми повинні направити абсолютно чіткий сигнал не тільки Білорусі, але і кожному диктатору, який вирішить використовувати такий інструмент проти Євросоюзу або якої-небудь з його держав, - у нього це не тільки не вийде, але він отримає відповідь ", - сказав міністр.

"Одна з відповідей - санкції: ми представили зовнішньополітичному відомству Європи список підприємств, людей, які, за нашими даними, пов'язані з нелегальними потоками мігрантів, і як тільки відомства повернуться з відпусток, можна буде почати дискусію про санкції проти цих осіб та органів виконавчої влади", - пояснив він.

Ландсбергіс разом з міністром внутрішніх справ Агне Білотайте у вівторок зустрівся з колегами з Австрії, разом вони побували на кордоні.

"Нагальне питання цих днів чітке - зараз важливо обговорити і домовитися, як ми разом пропонуємо Євросоюзу і іншим країнам-членам ЄС ставитися до міграції. Очевидно, що інструменти, які пропонуються, не завжди адекватні та вірні", - сказав Ландсбергіс.

"Ми домовилися, що разом будемо створювати нову європейську міграційну політику, яка допоможе як Литві, так і іншим країнам, які в майбутньому, без сумніву, зіткнуться зі схожими кризами", - додав він.

Нагадаємо, президенти країн Балтії та Польщі під час зустрічі у Києві випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі, та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.