Литва предоставила ЕС список белорусских компаний и лиц для введения санкций из-за миграции

Литва представила внешнеполитическому ведомству ЕС перечень белорусских компаний и физических лиц для введения санкций за содействие нелегальной миграции.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, осенью предполагается начать дискуссию о санкциях для тех, кто ответственен за нелегальную миграцию из Беларуси.

"Мы должны направить абсолютно четкий сигнал не только Беларуси, но и каждому диктатору, который решит использовать такой инструмент против Евросоюза или какого-либо из его государств, - у него это не только не получится, но он получит ответ", - сказал министр.

"Один из ответов - санкции: мы представили внешнеполитическому ведомству Европы список предприятий, людей, которые, по нашим данным, связаны с нелегальными потоками мигрантов, и как только ведомства вернутся из отпусков, можно будет начать дискуссию о санкциях против этих лиц и органов исполнительной власти ", - пояснил он.

Ландсбергис вместе с министром внутренних дел Агне Билотайте во вторник встретился с коллегами из Австрии, вместе они побывали на границе.

"Насущный вопрос этих дней четкий - сейчас важно обсудить и договориться, как мы вместе предлагаем Евросоюзу и другим странам-членам ЕС относиться к миграции. Очевидно, что инструменты, которые предлагаются, не всегда адекватные и верные", - сказал Ландсбергис.

"Мы договорились, что вместе будем создавать новую европейскую миграционную политику, которая поможет как Литве, так и другим странам, которые в будущем, несомненно, столкнутся с похожими кризисами", - добавил он.

Напомним, президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси, и отметили, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.