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"Це був мій протест": президентка Естонії пояснила, чому взагалі не говорить російською

Середа, 25 серпня 2021, 09:32

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд розповіла, що у шкільні роки ухилялася від вивчення російської мови - щоб висловити свій протест проти радянської системи, і тому зараз не говорить російською вільно і через це уникає її.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це був такий невеличкий опір системі з мого боку у радянський час. Ти мав піти на урок, вивчити "стіхотворєньє" та зробити вправу з книги – але цього мінімуму було достатньо. Це було несправедливим ставленням до великої російської мови з мого боку – але тоді для мене, дитини, це була можливість опиратися, не вивчаючи lingua franca СРСР. Тому я справді погано говорю російською", - пояснила Керсті Кальюлайд.

Вона зазначила, що значно пізніше дізналась про російськомовну діаспору в країні і вже дорослою зрозуміла, що не всі ці люди приїхали в Естонію за власним вибором. 

"На Іруській електростанції, якою я керувала, були інженери, яких у 80-х змусили переїхати, бо це перша така електростанція в Естонії і туди треба було спрямувати людей. Деяких інженерів, по суті, депортували до нас, так само як естонців депортували до Сибіру. Такою була жорстокість Радянського союзу. Когось заманювали, а когось і змушували", - пояснила вона.

Повна версія інтерв’ю - вже скоро на сайті "Європейської правди".

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