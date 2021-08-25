70% избирателей блока Меркель хотят замены кандидата в канцлеры Лашета

Согласно новому опросу, опубликованному в среду, за месяц до выборов в Германии, сторонники правоцентристских христианских демократов серьезно сомневаются в кандидатуре на пост канцлера Армина Лашета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство dpa.

По результатам опроса, проведенного исследовательской группой Civey, 70% тех, кто поддерживает Христианско-демократический союз (ХДС) и их баварскую сестринскую партию, Христианско-социальный союз (ХСС), выступают за замену Лашета на лидера ХСС Маркуса Зьодера.

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Зьодера был фаворитом на пост кандидата в канцлеры от обеих партий, но в итоге проиграл Лашету в конкурсе на эту должность в апреле.

На вопрос, должен лидер ХСС Маркус Зьодер заменить лидера ХДС Армина Лашета качестве кандидата блока на пост канцлера, только 23% сторонников ХДС / ХСС заявили, что они поддерживают Лашета.

Несмотря на хороший старт кампании, склонный к политическим ошибкам Лашет в последние недели оказался под давлением из-за плохих рейтинги ХДС / ХСС.

Опросы Института Forsa, опубликованное во вторник, показало, что левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) сейчас лидирует, опережая как ХДС / ХСС, так и "Зеленых".

По данным института, это первый раз, когда СДПГ опередила ХДС / ХСС с октября 2006 года, самый низкий рейтинг партии Меркель с момента создания института в 1984 году.

Однако во вторник премьер-министр Баварии Зьодер, похоже, исключает возможность включения себя в избирательную борьбу, заявив телеканала muenchen.tv, что у него больше нет амбиций баллотироваться на пост канцлера - ни сейчас, ни через четыре года.