У парламенті Вірменії депутати закидали один одного пляшками

Під час засідання Національного зібрання Вірменії між депутатами спалахнули сутички, в хід пішли пляшки з водою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Азатутюн.

Член правлячої фракції "Громадський договір" Айк Саргсян з трибуни парламенту назвав зрадниками всіх міністрів оборони, при яких людей звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком.

Із залу в Саргсяна кинули пляшку з водою. Потім депутати почали жбурляти один в одного пляшки з різних кінців залу.

Спікер парламенту Ален Симонян запросив до зали співробітників служби безпеки і оголосив перерву.

У парламенті обговорюється програма діяльності уряду на 2021-2026 роки. Для обміну думками зареєструвалися 50 депутатів, тільки троє з них встигли виступити вчора до кінця робочого дня.

Обговорення програми уряду, що обіцяє мир, стабільність, економічне зростання, вчора також супроводжувалося інцидентами. Депутата опозиційної фракції "Честь маю" Анну Мкртчян із застосуванням сили вивели із залу. Відбулася також бійка між співробітниками служби безпеки і Арцвіком Мінасяном з опозиційної фракції "Айастан".

У середу також запланований заключний виступ прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.