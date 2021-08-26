У Швеції починається суд над консультантом Volvo, звинуваченим у шпигунстві на користь РФ

У Швеції починається судовий процес над 47-річним ексконсультантом компанії Volvo, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії, - перший в країні процес за шпигунство за останні 18 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Чоловіка затримали у лютому 2019 року в ресторані у центрі Стокгольма, коли він зустрічався зі співробітником російської розвідки, який, за даними поліції, діяв під дипломатичним прикриттям.

В лютому 2021 року йому висунули звинувачення у розкритті інформації за винагороду про компанії, на які він працював - Volvo Cars в Гетеборзі та Scania CV в Седертельє. Консультанта звинувачують у тому, що він без відома компаній копіював матеріали зі свого робочого комп’ютера на власний та на USB-носії і за гроші передавав співробітнику російської розвідки. Звинувачення називає ці дії нелегальною розвідувальною діяльністю проти інтересів Швеції, що можуть зашкодити безпеці.

Чоловік свою провину заперечує. За статтями звинувачення йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Суд починається 26 серпня і очікувано завершиться до 1 вересня.

Ще у 2019 році Associated Press з посиланням на свої джерела повідомляло, що росіянином, який спілкувався зі шведом, був Євгєній Умеренко. Тоді він працював у посольстві РФ і виїхав зі Швеції через три тижні після затримання консультанта.

Як випливає з публікації Associated Press, обвинуваченого звати Крістіан Дмитрієвський і до отримання громадянства Швеції він був громадянином Росії.