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Укр / Рус

В Швеции начинается суд над консультантом Volvo, обвиненным в шпионаже в пользу РФ

Четверг, 26 августа 2021, 10:14

В Швеции начинается судебный процесс над 47-летним экс-консультантом компании Volvo, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, - первый в стране процесс за шпионаж за последние 18 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Мужчину задержали в феврале 2019 году в ресторане в центре Стокгольма, когда он встречался с сотрудником российской разведки, который, по данным полиции, действовал под дипломатическим прикрытием.

В феврале 2021 года ему было предъявлено обвинение в раскрытии информации за вознаграждение о компаниях, на которые он работал - Volvo Cars в Гетеборге и Scania CV в Сёдертелье. Консультанта обвиняют в том, что он без ведома компаний копировал материалы со своего рабочего компьютера на собственный и на USB-носители и за деньги передавал сотруднику российской разведки. Обвинения называет эти действия нелегальной разведывательной деятельностью против интересов Швеции, которые могут повредить безопасности.

Мужчина свою вину отрицает. По статьям обвинения ему грозит до шести лет лишения свободы.

Суд начинается 26 августа и ожидаемо завершится к 1 сентября.

Еще в 2019 году Associated Press со ссылкой на свои источники сообщало, что русским, который общался со шведом, был Евгений Умеренко. Тогда он работал в посольстве РФ и уехал из Швеции через три недели после задержания консультанта.

Как следует из публикации Associated Press, обвиняемого зовут Кристиан Дмитриевский и до получения гражданства Швеции он был гражданином России.

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Швеция Россия
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