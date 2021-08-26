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Франція планує щепити третьою дозою вакцини громадян старше 65 років

Четвер, 26 серпня 2021, 12:56

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив про плани розпочати з наступного місяця щеплення третьою дозою вакцини проти коронавірусу людей старше 65 років та осіб, які проживають у будинках для літніх людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Жан Кастекс, виступаючи в четвер у ефірі французького радіо RTL, сказав, що підсилювальна доза необхідна, оскільки ефективність вакцини з часом зменшується.

За словами прем’єра, літні люди, які мають на це право, зможуть записатися на прийом, щоб зробити щеплення, а 12 вересня прийом додаткової вакцини розпочнеться у будинках для літніх людей.

Французький орган охорони здоров'я, HAS, рекомендував цього тижня ввести третю дозу вакцин Pfizer або Moderna людям старше 65 років та особам із захворюваннями принаймні через шість місяців після того, як вони отримали друге щеплення.

HAS заявив, що тим, хто отримав однодозову вакцину Johnson & Johnson, слід запропонувати зробити щеплення Pfizer або Moderna принаймні через чотири тижні після першої вакцинації.

Франція повідомляє про понад 20 000 нових підтверджених випадків COVID-19 щодня протягом більше місяця.

Понад 47 мільйонів людей у ​​Франції, або 71,2% населення, отримали щонайменше одну дозу вакцини. Більше 42 мільйонів, або 62,8%, повністю вакциновані.

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Франція Вакцини
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