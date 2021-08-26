Франция планирует прививать третьей дозой вакцины граждан старше 65 лет

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о планах начать со следующего месяца прививки третьей дозой вакцины против коронавируса людей старше 65 лет и лиц, проживающих в домах престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Жан Кастекс, выступая в четверг в эфире французского радио RTL, сказал, что усиливающая доза необходима, поскольку эффективность вакцины со временем снижается.

По словам премьера, пожилые люди, которые имеют на это право, смогут записаться на прием, чтобы сделать прививку, а 12 сентября прием дополнительной вакцины начнется в домах престарелых.

Французский орган здравоохранения, HAS, рекомендовал на этой неделе ввести третью дозу вакцин Pfizer или Moderna людям старше 65 лет и лицам с заболеваниями крайней мере через шесть месяцев после того, как они получили вторую прививку.

HAS заявил, что тем, кто получил однократной вакцину Johnson & Johnson, следует предложить сделать прививку Pfizer или Moderna по крайней мере через четыре недели после первой вакцинации.

Франция сообщает о более 20 000 новых подтвержденных случаев COVID-19 ежедневно в течение более месяца.

Более 47 млн человек во Франции, или 71,2% населения, получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Более 42 миллионов, или 62,8%, полностью вакцинированы.