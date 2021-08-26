У Греції вакцинацію від коронавірусу розпочнуть на церковних площах

Міністерство охорони здоров'я Греції запускає пілотну програму з розгортання мобільних підрозділів по всій країні, які будуть вакцинувати людей на площах перед церквами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Програма розпочнеться в Афінах і Салоніках 29 серпня і поступово розшириться на інші міста, сказав міністр охорони здоров'я Василіс Кікіліас.

Цим рішенням грецька влада сподівається оживити кампанію з вакцинації після спаду влітку.

Відповідаючи на питання про відмову деяких медичних працівників пройти вакцинацію, глава МОЗ сказав, що на обов'язкову вакцинацію в цьому секторі реагує лише незначна меншість членів профспілок.

В останні кілька тижнів в Греції спостерігається зростання числа підтверджених випадків коронавірусу і випадків смерті, а також госпіталізацій.

Нагадаємо, уряд Греції з середини вересня запровадить нові вимоги до тестування та обмеження для людей, які не вакциновані проти COVID-19.