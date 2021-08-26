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В Греции вакцинацию от коронавируса начнут на церковных площадях

Четверг, 26 августа 2021, 15:48

Министерство здравоохранения Греции запускает пилотную программу по развертыванию мобильных подразделений по всей стране, которые будут вакцинировать людей на площадях перед церквями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Программа начнется в Афинах и Салониках 29 августа и постепенно расширится на другие города, сказал министр здравоохранения Василис Кикилиас.

Этим решением греческие власти надеются оживить кампанию по вакцинации после спада летом.

Отвечая на вопрос об отказе некоторых медицинских работников пройти вакцинацию, глава Минздрава сказал, что на обязательную вакцинацию в этом секторе реагирует лишь незначительное меньшинство членов профсоюзов.

В последние несколько недель в Греции наблюдается рост числа подтвержденных случаев коронавируса и случаев смерти, а также госпитализаций.

Напомним, правительство Греции с середины сентября введет новые требования к тестированию и ограничения для людей, которые не вакцинированы против COVID-19.

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Греция Вакцины
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