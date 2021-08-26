У Греції медичні працівники зупинили роботу через незгоду з обов’язковою вакцинацією

У четвер працівники державних лікарень Греції зупинили роботу на п'ять годин на знак протесту проти рішення уряду про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для всіх медичних працівників в державному і приватному секторах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Близько 300 працівників лікарень вийшли на мітинг біля будівлі міністерства охорони здоров'я в Афінах на знак протесту проти вимоги, яка почне діяти 1 вересня.

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Ті, хто працює в державному і приватному секторах охорони здоров'я, а також ті, хто працює в будинках для людей похилого віку, і не отримали хоча б одну дозу вакцини, чи не матимуть свідоцтва про недавнє одужання, будуть відсторонені від роботи.

Профспілка працівників державних лікарень заявила, що, хоча вона і підтримує вакцинацію, все ж виступає проти обов'язкових щеплень.

В останні кілька тижнів в Греції спостерігається зростання числа підтверджених випадків коронавірусу і випадків смерті, а також госпіталізацій і інтубацій.

За даними міністерства охорони здоров'я, ліжка інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 заповнені більше ніж на 69%, в той час як звичайні палати з COVID-19 заповнені на 45%.

Міністр охорони здоров'я Василіс Кікіліас заявив у вівторок, що "значно більш ніж 90% пацієнтів, що перебувають у відділеннях інтенсивної терапії COVID, невакциновані".

У Греції до тепер було введено понад 11 мільйонів доз вакцин. При цьому 5,6 мільйона осіб вакциновані повністю у країні з населенням близько 11 мільйонів людей.