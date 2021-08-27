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Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності України

П'ятниця, 27 серпня 2021, 08:54

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 26 серпня затвердив і ввів у дію рішення РНБО про стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Відповідний указ разом з рішенням РНБО і текстом стратегії був оприлюднений на сайті глави держави в четвер, повідомляє "Європейська правда".

 Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Рада національної безпеки та оборони затвердила стратегію зовнішньоекономічної діяльності України 30 липня.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше розповів, що у документі чітко визначена мета зовнішньої політики: утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни.

Документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики: забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України; протидія агресивній політиці Російської Федерації; курс на членство України в ЄС та НАТО; просування українського експорту і залучення інвестицій; захист прав та інтересів громадян України за кордоном; просування позитивного іміджу України у світі.

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Зеленський МЗС
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