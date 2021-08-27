Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом 26 августа утвердил и ввел в действие решение СНБО о стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Соответствующий указ вместе с решением СНБО и текстом стратегии был обнародован на сайте главы государства в четверг, сообщает "Европейская правда".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию внешнеэкономической деятельности Украины 30 июля.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что в документе четко определена цель внешней политики: утверждения Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны.

Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины; противодействие агрессивной политике Российской Федерации; курс на членство Украины в ЕС и НАТО; продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций; защита прав и интересов граждан Украины за границей; продвижение позитивного имиджа Украины в мире.