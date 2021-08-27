На північному сході Франції з рейок зійшов товарний потяг, рух паралізовано

У французькому департаменті Марна на північному сході країни паралізовано рух потягів між містами Реймс і Шалон-ан-Шампань, після того як з рейок зійшов товарний потяг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Тринадцять вагонів зійшли з колії з незрозумілої причини. Постраждалих немає. Рух між Реймсом та Шалоном припиняється принаймні до ранку понеділка", - пояснили в державній компанії SNCF, яка керує залізницями Франції.

"Ми розпочали роботу зі скидання 150–200 тонн зерна, що міститься у вагонах і розсипалося на колії. Прибув також транспорт, щоб забрати сім хвостових вагонів, які не зійшли з рейок ", - додали в SNCF.

Після цього почнуть підіймати тринадцять вагонів.

"Тоді ми зможемо оцінити, чи немає пошкоджень на коліях. Експерти перебувають на місці, триває розслідування, щоб встановити причини сходження потяга з рейок", - заявили в компанії.