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На северо-востоке Франции сошел с рельсов товарный поезд, движение парализовано

Пятница, 27 августа 2021, 11:58

Во французском департаменте Марна на северо-востоке страны парализовано движение поездов между городами Реймс и Шалон-ан-Шампань, после того как сошел с рельсов товарный поезд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Тринадцать вагонов сошли с рельсов по непонятной причине. Пострадавших нет. Движение между Реймсом и Шалон прекращается по крайней мере до утра понедельника", - пояснили в государственной компании SNCF, которая управляет железными дорогами Франции.

"Мы начали работу по сбору 150-200 тонн зерна, которое было в вагонах и рассыпалось на пути. Прибыл также транспорт, чтобы забрать семь хвостовых вагонов, не сошедших с рельсов", - добавили в SNCF.

После этого начнут поднимать тринадцать вагонов.

"Тогда мы сможем оценить, нет ли повреждений на путях. Эксперты находятся на месте, идет расследование, чтобы установить причины схода поезда с рельсов", - заявили в компании.

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Франция инциденты
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