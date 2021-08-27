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Дания с 10 сентября отменит все ограничения, связанные с COVID-19

Пятница, 27 августа 2021, 14:42

Дания в сентябре планируют отменить все ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом заявило Министерство здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

10 сентября Дания перестанет классифицировать COVID-19 как "болезнь, представляющую серьезную угрозу для общества", что означает, что все оставшиеся особые ограничения в рамках пандемии престанут действовать.

С 10 сентября будет отменен обязательный COVID-пропуск для посещения ночных клубов и футбольных матчей, а с 1 сентября его также не будут требовать для посещения ресторанов, спортзалов и парикмахерских.

Однако изменения не повлияют на правила въезда в Данию, которые регулируются отдельным межпартийным соглашением, срок действия которого истекает в октябре, сообщил представитель Министерства здравоохранения.

Более 80% населения Дании прошли полную вакцинацию от коронавируса.

В Дании с начала пандемии выявили более 340 тысяч случаев заражения COVID-19, около 2,5 тысяч человек умерли.

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Дания Коронавирус
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