У Британії допустили новий референдум у Шотландії, якщо його підтримають 60% громадян

У британському уряді заявили, що другий референдум про незалежність Шотландії може відбутися, якщо опитування послідовно показуватимуть, що 60 % шотландців прагнуть нового голосування.

Про це сказав міністр у справах Шотландії в уряді Бориса Джонсона Шотландії Алістер Джек в інтерв’ю Politico.

Національна партія Шотландії наполягає на проведенні другого референдуму про незалежність після поразки у 2014 році. Її позиції зміцнилися після того, як партії-прихильниці незалежності здобули більшість місць на парламентських виборах у Шотландії у травні та заявили, що другий референдум має відбутися у "першій частині" терміну нинішнього парламенту, який триватиме п’ять років.

Уряд Британії та прем'єр-міністр Борис Джонсон послідовно відкидали заклики до будь-якого нового референдуму, хоча уряд Шотландії заявив, що після виборів у травні представить відповідний законопроєкт про референдум у парламенті Шотландії. Після голосування 2014 року колишній прем’єр-міністр Девід Кемерон наполягав, що дебати "врегульовані на покоління", а його наступниця Тереза ​​Мей пізніше заявила, що "зараз не час" повторювати голосування.

Але Алістер Джек вперше допустив дозвіл уряду на повторне голосування.

"Якщо ви послідовно бачите, як 60 відсотків населення прагнуть до проведення референдуму - не хочуть незалежності, але хочуть, щоб референдум [відбувся] - і це триває протягом досить тривалого періоду, я б визнав наявність бажання провести референдум", - сказав Джек.

"Але це не те місце, де ми є", - додав він.

Після того як 20 послідовних опитувань громадської думки з літа 2020 року до весни 2021 року віддавали перевагу стороні "так", останні опитування щодо незалежності продемонстрували невелику перевагу на користь того, що Шотландія залишається у Великій Британії. Ідею проведення референдуму в найближчі п'ять років в останніх опитуваннях поділяли від 40 до 42% шотландців.