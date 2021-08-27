В Британии допустили новый референдум в Шотландии, если его поддержат 60% граждан

В британском правительстве заявили, что второй референдум о независимости Шотландии может произойти, если опрос будет последовательно показывать, что 60% шотландцев хотят нового голосования.

Об этом сказал министр по делам Шотландии в правительстве Бориса Джонсона Шотландии Алистер Джек в интервью Politico.

Национальная партия Шотландии настаивает на проведении второго референдума о независимости после поражения в 2014 году. Ее позиции укрепились после того, как партии-сторонницы независимости получили большинство мест на парламентских выборах в Шотландии в мае и заявили, что второй референдум должен состояться в первой части срока нынешнего парламента, который продлится пять лет.

Правительство Великобритании и премьер-министр Борис Джонсон последовательно отвергали призывы к любому новому референдуму, хотя правительство Шотландии заявило, что после выборов в мае представит соответствующий законопроект о референдуме в парламенте Шотландии. После голосования 2014 года бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон настаивал, что дебаты "урегулированы на поколение", а его преемник Тереза ​​Мэй позже заявила, что "сейчас не время" повторять голосование.

Но Алистер Джек впервые допустил разрешение правительства на повторное голосование.

"Если вы последовательно видите, 60 процентов населения стремятся к проведению референдума - не хотят независимости, но хотят, чтобы референдум [состоялся] - и это продолжается в течение достаточно длительного периода, я бы признал наличие желания провести референдум", - сказал Джек.

"Но это не то место, где мы есть", - добавил он.

После того как 20 последовательных опросов общественного мнения с лета 2020 году до весны 2021 года отдавали предпочтение ответу "да", последние опросы о независимости продемонстрировали небольшое преимущество в пользу того, что Шотландия остается в Великобритании. Идею проведения референдума в ближайшие пять лет в последних опросах разделяли от 40 до 42% шотландцев.