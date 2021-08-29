Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Італії оштрафували на 400 євро чоловіка за обід у піцерії без COVID-паспорта

Неділя, 29 серпня 2021, 13:28

В італійському місті Ровіго оштрафували відвідувача піцерії, який обідав у закладі, не маючи "зеленого пропуску", що свідчить про наявність вакцинації від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або недавно перенесеної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Messaggero.

В Італії наявність пропуску повинні перевіряти власники закладу, але з перевіркою можуть прийти і спеціальні контролери.

Саме такі контролери оштрафували на 400 євро чоловіка в піцерії, у якого не було сертифіката. Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях. З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Тими, хто одужав, вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше шести місяців тому.

В Італії останнім часом знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусної інфекції, але не набагато. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Коронавірус ЄвроЖиття
powered by lun.ua

Статті

Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США

Валерій Чалий: "Наша майбутня угода з США не дає гарантій безпеки, і в цьому немає провини української дипломатії".
27 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Спікер Сенату Чехії: моя порада Україні – не бійтеся сперечатися з ЄС

Мілош Вистрчил: Криза у відносинах з РФ, викликана вибухом у Врбетіце, підсилює наш моральний обов'язок допомогти Україні.
27 серпня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"