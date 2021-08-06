Італія посилила вимоги щодо COVID-паспортів: необхідні для навчання і в транспорті

Викладачі та студенти університетів Італії в майбутньому повинні пройти вакцинацію, тестування або надати докази одужання від Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца заявив в четвер увечері, що з нового навчального року у вересні вони повинні будуть представити відповідні докази для навчання.

Уряд вирішив, що якщо вчителі не представлять доказів, вони будуть відсторонені від роботи через п'ять днів.

Крім того, так званий "зелений паспорт", який доводить вакцинацію, тестування або одужання, також буде необхідний в поїздах і автобусах далекого прямування, поромах або авіарейсах з вересня.

В Італії останнім часом знову збільшилася кількість нових коронавірусних інфекцій, але не набагато.

Починаючи з п'ятниці, для відвідування ресторанів в приміщенні, музею, басейну або спа потрібно надати "зелений паспорт". Це також стосується культурних або спортивних заходів на відкритому повітрі або спортивних залів. Правило поширюється на людей старше 12 років.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Одужавшими вважаються люди, які хворіли на коронавірус не більше шести місяців тому.