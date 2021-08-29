Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Біля узбережжя Італії врятували рекордну кількість мігрантів - 539 осіб у човні

фото
Неділя, 29 серпня 2021, 17:57

Італійська берегова охорона врятувала 539 мігрантів з рибальського човна, який дрейфував біля берегів острова Лампедуза у Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Серед врятованих на борту були жінки та діти. Повідомляється, що деякі мігранти, які подорожували Середземним морем з Лівії, мали ознаки насильства.

 

Лікар з гуманітарної групи MSF ("Лікарі без кордонів") Аліда Серрахієрі заявила, що на деяких мігрантів, схоже, було здійснено фізичний напад у Лівії під час очікування човна.

Слідчі вивчають ймовірність того, що мігранти могли бути помилково ув’язнені в Лівії.

Два судна берегової охорони та митний катер італійської поліції з фінансових злочинів допомагали транспортувати мігрантів до Лампедузи.

Мер острова Тото Мартелло описав порятунок як "одну з найбільших висадок за останній час".

Лампедуза - один з головних портів прибуття людей, які хочуть потрапити до Європи. У травні понад 1000 мігрантів за кілька годин висадилися на італійському острові.

На острові є табір мігрантів, який спочатку був розрахований на утримання менше 300 осіб. Зараз це число більш ніж у п’ять разів перевищує цю цифру, причому багато людей утримуються просто неба.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія мігранти
powered by lun.ua

Статті

Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США

Валерій Чалий: "Наша майбутня угода з США не дає гарантій безпеки, і в цьому немає провини української дипломатії".
27 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Спікер Сенату Чехії: моя порада Україні – не бійтеся сперечатися з ЄС

Мілош Вистрчил: Криза у відносинах з РФ, викликана вибухом у Врбетіце, підсилює наш моральний обов'язок допомогти Україні.
27 серпня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Які наслідки це матиме і що варто врахувати Україні?
26 серпня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"