Біля узбережжя Італії врятували рекордну кількість мігрантів - 539 осіб у човні

Італійська берегова охорона врятувала 539 мігрантів з рибальського човна, який дрейфував біля берегів острова Лампедуза у Середземному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Серед врятованих на борту були жінки та діти. Повідомляється, що деякі мігранти, які подорожували Середземним морем з Лівії, мали ознаки насильства.

Лікар з гуманітарної групи MSF ("Лікарі без кордонів") Аліда Серрахієрі заявила, що на деяких мігрантів, схоже, було здійснено фізичний напад у Лівії під час очікування човна.

Слідчі вивчають ймовірність того, що мігранти могли бути помилково ув’язнені в Лівії.

Два судна берегової охорони та митний катер італійської поліції з фінансових злочинів допомагали транспортувати мігрантів до Лампедузи.

Мер острова Тото Мартелло описав порятунок як "одну з найбільших висадок за останній час".

Лампедуза - один з головних портів прибуття людей, які хочуть потрапити до Європи. У травні понад 1000 мігрантів за кілька годин висадилися на італійському острові.

На острові є табір мігрантів, який спочатку був розрахований на утримання менше 300 осіб. Зараз це число більш ніж у п’ять разів перевищує цю цифру, причому багато людей утримуються просто неба.