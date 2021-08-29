Байден переніс зустріч із Зеленським

Білий дім вдруге відклав заплановані переговори президентів України та США.

Цю інформацію у Білому домі підтвердили "Голосу Америки". Також цю інформацію підтвердило два джерела ЄП у Києві.

Наразі передбачається, що зустріч президентів відбудеться 1 вересня замість запланованої досьогодні дати 31 серпня. Причини переносу офіційно не уточнюються, однак відомо, що саме 31 серпня спливає термін виведення американських військ з Афганістану, що з огляду на розвиток події у цій державі, несе ризики для американської адміністрації. Саме це, за даними джерел, стало причиною перенесення, з яким Київ погодився.

Варто зауважити, що це вже друге перенесення цієї зустрічі за останній час. 10 днів тому у Вашингтоні повідомили про перенесення зустрічі Байдена з Зеленським з 30 на 31 серпня. Днями у Байдена підтвердили, що попри події у Афганістані, плани щодо зустрічі 31 серпня лишаються незмінними.

Перенесення зустрічі у Білому домі в останній момент створює додаткові проблеми для візиту. Зокрема, на 1 вересня у Зеленського вже були призначені зустрічі з представниками айті-індустрії у Каліфорнії, тож їх не вдасться провести у заплановані терміни.

Наразі невідомо, як вплине це повідомлення на плани щодо візиту.

Про плани української сторони дивіться у відеоформаті або читайте у матеріалі "Оборонна угода, Чорне море та НАТО: чого чекати від візиту Зеленського до США"