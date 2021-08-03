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Спека у Греції: температура перевищила +46 градусів

Вівторок, 3 серпня 2021, 07:56

У Греції триває хвилі сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Метеорологічна станція в місті Макракомі в центральній Греції зафіксувала +46,3 градуса.

Мережа станцій Національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальні температури понад +40 градусів за Цельсієм на 143 станціях і +43 градуси на 22 станціях.

В регіоні Аттика, куди входить столиця Афіни, на 29 з 53 метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів за Цельсієм.

В Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.

Деякі археологічні пам’ятки по всій країні у понеділок отримали розпорядження призупинити роботу, щоб захистити персонал та відвідувачів від спеки.

Спекотна погода може погіршити ситуацію із лісовими пожежами. 

Велика пожежа на популярному курортному острові Родос, що почалася в неділю на тлі сильної посухи та сильного вітру, була ліквідована до початку понеділка,

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