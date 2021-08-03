Спека у Греції: температура перевищила +46 градусів
У Греції триває хвилі сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Метеорологічна станція в місті Макракомі в центральній Греції зафіксувала +46,3 градуса.
Мережа станцій Національної обсерваторії Афін зафіксувала екстремальні температури понад +40 градусів за Цельсієм на 143 станціях і +43 градуси на 22 станціях.
В регіоні Аттика, куди входить столиця Афіни, на 29 з 53 метеостанцій стовпчик термометра перевищував +40 градусів за Цельсієм.
В Афінах температура повітря опівночі становила +33 градуси.
Деякі археологічні пам’ятки по всій країні у понеділок отримали розпорядження призупинити роботу, щоб захистити персонал та відвідувачів від спеки.
Спекотна погода може погіршити ситуацію із лісовими пожежами.
Велика пожежа на популярному курортному острові Родос, що почалася в неділю на тлі сильної посухи та сильного вітру, була ліквідована до початку понеділка,