Половина жителів Греції повністю вакцинувалися від коронавірусу

Майже 5,2 мільйона громадян Греції були повністю вакциновані проти коронавірусу, що становить 48% всього населення та 58% дорослих.

Про це заявив генеральний секретар з питань первинної медико-санітарної допомоги Маріос Фемістокелус, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Всього з початку "Операції "Свобода" (так назвали кампанію вакцинації. - Ред.) було зроблено 10 540 000 уколів: 5 705 000 громадян отримали одну дозу вакцини, а 5 170 000 осіб були повністю імунізовані", - сказав Фемістокелус на брифінгу.

Він додав, що темпи вакцинації сповільнюються, оскільки підприємства закриваються на серпневі канікули, і люди вирушають у відпустки. Зараз середній показник становить близько 40 000 уколів на день.

"Падіння, безумовно, пов'язане з літом, і ми сподіваємось, що нові призначення почнуть додаватися до програми після 15 серпня", - сказав він.

За словами чиновника, 33 000 людей отримали або запланували щеплення у віковій групі 15-17 років, в той час як у категорії 12-14 років всього 5300 призначень, хоча платформа для обох груп відкрилася лише нещодавно.

Нагадаємо, в Євросоюзі повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 60% дорослого населення.