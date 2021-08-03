Половина жителей Греции полностью вакцинировались от коронавируса

Почти 5,2 миллиона граждан Греции были полностью вакцинированы против коронавируса, что составляет 48% всего населения и 58% взрослых.

Об этом заявил генеральный секретарь по вопросам первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистокелус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

"Всего с начала "Операции "Свобода" (так назвали кампанию вакцинации. - Ред.) было сделано 10 540 000 уколов: 5 705 000 граждан получили одну дозу вакцины, а 5 170 000 человек полностью иммунизированы", - сказал Фемистокелус на брифинге.

Он добавил, что темпы вакцинации замедляются, поскольку предприятия закрываются на августовские каникулы, и люди отправляются в отпуска. Сейчас средний показатель составляет около 40 тысяч уколов в день.

"Падение, безусловно, связано с летом, и мы надеемся, что новые назначения начнут добавляться в программу после 15 августа", - сказал он.

По словам чиновника, 33 тысячи человек получили или запланировали прививки в возрастной группе 15-17 лет, в то время как в категории 12-14 лет всего 5300 назначений, хотя платформа для обеих групп открылась совсем недавно.

Напомним, в Евросоюзе полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.