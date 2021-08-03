У Франції пояснили підвищення цін на вакцини новими варіантами коронавірусу

Підвищення цін на вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та Moderna спричинено адаптацією препаратів до варіанту "Дельта".

Про це заявив молодший міністр з європейських справ Франції Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Мати більш вимогливі контракти з продуктами, адаптованими до варіантів, - ймовірно, так, буде трохи дорожче не тільки для ЄС, але і для всіх покупців", - сказав французький політик.

Financial Times повідомила, що компанії Pfizer та Moderna підвищили ціни - одна доза Pfizer тепер коштує 19,50 євро замість 15,50 євро, а вакцини Moderna - 21,50 євро замість 19 євро.

Єврокомісія поки не коментувала цю інформацію, але заява Бона фактично підтверджує ці дані.

"Дози вакцин, про які ЄС зараз веде переговори з Pfizer та іншими лабораторіями, не збігаються з вакцинами першого покоління. Їх адаптують, як того вимагають укладені контракти, до нових варіантів", - сказав Бон.

Графіки доставки будуть "більш точними" і з фінансовими штрафами, якщо вони не виконуються постачальниками, пояснив міністр.

Бон сказав, що контракти стануть публічними після їх укладання.